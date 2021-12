Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch in Imbiss

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht in einen Imbiss an der Dieselstraße einzudringen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Der an einer Zugangstür entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

