POL-EL: Surwold - Zeugen gesucht

Surworld (ots)

Am Sonntag kam es in der Papenburger Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein weißer Peugeot fuhr gegen 18.20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf ein Tankstellengelände. Eine 20-jährige Frau konnte dem Fahrzeug nur durch einen beherzten Sprung zur Seite ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

