LPI-J: Schafherde auf Abwegen

Apolda (ots) - Am 06.09.22, gegen 18:20 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 25jähriger E-Scooter Fahrer in der Bachstraße in Apolda gestoppt. Ein von den Beamten durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Apolda gebracht. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr