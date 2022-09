LPI-J: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 64-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen Ford am Montagvormittag auf dem Parkplatz am Friedhof in Bürgel. Während seiner Abwesenheit vom Fahrzeug schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Fond sowohl das Mobiltelefon als auch die Geldbörse des Mannes. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

