Sigmaringen

Handfester Streit endet mit Verletzungen

Im Rahmen einer Auseinandersetzung verletzt wurden zwei 50 und 20 Jahre alte Männer am Donnerstagabend. Die beiden Streithähne hatten zuvor unter der Nepomukbrücke gemeinsam Alkohol konsumiert, bevor es gegen 22 Uhr auf der Brücke selbst zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden kam. Hierbei soll der Ältere dem Jüngeren mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen und diesen auch mit einem Messer oberflächlich verletzt haben. Der 20-Jährige soll seinerseits den 50-Jährigen gegen den Körper und den Kopf geschlagen haben. Beide Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun wegen der Tätlichkeiten ermittelt.

Sigmaringen

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Achbergstraße wurde am Donnerstagmittag ein fünfjähriges Kind verletzt. Der Junge fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad unachtsam vom Gehweg auf die Straße und prallte hier seitlich in einen vorbeifahrenden Pkw. Durch den Sturz zog sich der Fünfjährige Verletzungen im Gesicht und am Knie zu und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Meßkirch

Dreistigkeit führt zu erneuter Anzeige

Offenbar unbelehrbar war ein 34-jähriger Mann, der am Donnerstagmittag auf den Polizeiposten Meßkirch vorgeladen worden war. Dort übergaben ihm die Beamten ein Schreiben in einem aktuell anhängigen Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach der Aushändigung konnten die Polizisten beobachten, wie der 34-Jährige, dem derzeit das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt ist, in seinen in der Nähe geparkten Pkw stieg und davonfuhr. Der Mann gelangt nun abermals zur Anzeige, was sich mutmaßlich negativ auf eine baldige Wiedererlangung seines Führerscheins auswirken dürfte.

Inneringen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der K 8201 zwischen der Unterführung der L 275 und Inneringen begangen wurde. Kurz vor Inneringen überholte der bislang unbekannte Lenker eines Sattelzugs einen Traktor und einen dahinterfahrenden Lkw. Hierbei musste er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und streifte dabei den überholten Lkw. Dadurch wurden die Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der entgegenkommende Pkw musste zudem in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Sattelzug zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfallverursacher, der mit einer gelben Zugmaschine und einem blauen Kofferauflieger mutmaßlich mit ungarischen Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Daher bittet der Polizeiposten Gammertingen nun Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Mengen

Einbruch in Baucontainer

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag vergangener Woche und dem gestrigen Donnerstag in einen Container auf einer Baustelle in der Meßkircher Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Raum und entwendeten daraus eine größere Anzahl von Werkzeug und Zubehör vorwiegend der Marken Hilti und Würth. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Diebstahlsschaden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07572/5071.

Pfullendorf

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Offenbar aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung hat ein 28-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagmittag kurz nach 12.30 Uhr in der Überlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes nahezu ungebremst auf einen BMW auf, der vor ihm im Begriff war, in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug noch gegen einen Carport geschoben und der 20-jährige Lenker des BMW leicht verletzt. Nachdem der 28-Jährige kurz angehalten und den Unfall begutachtet hatte, setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon. Ein Zeuge verfolgte den Mann mit seinem Pkw bis in die Innenstadt von Pfullendorf, wo der Verursacher versuchte, die Flucht mittels eines im Auto mitgeführten Fahrrades fortzusetzen. Daran konnte der 28-jährige aber vom Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife gehindert werden. Diese stellte beim Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von rund 2,6 Promille fest. Außerdem dürfte er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sein und das von ihm benutzte Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Carport entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

