POL-WHV: Musikveranstaltung "Mein Mallorca - Dein Mallorca" in Roffhausen

Wangerland (ots) - Am 17.05.2023 zwischen 12:30 und 15:00 Uhr wurde ein in der Straße Am Huf in Wangerland stehender Geländewagen der Marke Kia zerkratzt. Zeugen, die Hinweise auf Tatumstände geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am ...

mehr