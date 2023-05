Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Jever (ots)

Vom 01.11.2022 bis zum 17.05.2023 ist die Geschädigte ortsabwesend, in dieser Zeit wird aus ihrem Einfamilienhaus in der Kleinen Bahnhofstraße in Jever Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe entwendet. Am Gebäude lassen sich keine Hinweise auf gewaltsames Eindringen feststellen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Jever bittet etwaige Zeugen, sich unter 04461/92110 zu melden.

