POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots) - Am 16.05.2023 ereignete sich zwischen 11:40 Uhr und 12:40 Uhr in der Flutstraße, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Wilhelmshaven, ein Verkehrsunfall. Dort wurde ein roter VW am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

