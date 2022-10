Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der B 75 - Feuerwehr befreit Fahrerin aus Unfallwrack ++ Kollision unter Radfahrern ++ Fußgänger übersehen - Hund überfahren ++ Einbruch in Corona-Testzentrum ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf der B 75 - Feuerwehr befreit Fahrerin aus Unfallwrack

Lauenbrück. Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 75 haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochnachmittag die verletzte, 58-jährige Fahrerin eines VW Polo aus dem Unfallwrack befreien müssen. Die Frau war gegen 13.40 Uhr in Richtung Tostedt unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überschlug sich der Kleinwagen und die 58-Jährige wurde darin eingeklemmt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Kollision unter Radfahrern

Selsingen. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer im Eschenweg sind am Mittwochvormittag die beiden Beteiligten verletzt worden. Ein 61-jähriger Radfahrer hatte gegen 10.45 Uhr vom Eschenweg nach rechts in den Wiesenweg abbiegen wollen und dabei eine von rechts kommende, 57-Jährige E-Bikerin vermutlich übersehen. Beide Unfallbeteiligte kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Fußgänger übersehen - Hund überfahren

Rotenburg. Am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr ist ein 46-jähriger Fußgänger in der Straße Zur Kumpwisch von einem Auto angefahren worden. Eine 83-jährige Autofahrerin hatte den Mann, der dort mit seinem Hund spazieren ging, in einer scharfen Linkskurve vermutlich zu spät bemerkt. Nachdem die Frau auf der schmalen Straße den Gegenverkehr hatte passieren lassen, kam es zum unglücklichen Zusammenstoß mit dem Mann. Er schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Sein Hund wurde von dem Auto überfahren. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro.

Einbruch in Corona-Testzentrum

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in das Corona-Testzentrum an der Lindenstraße eingebrochen. Durch ein halb geöffnetes Fenster hatten sich die Täter Zutritt in das Gebäude verschafft. Bei der Suche nach Beute fiel ihnen eine verschlossene Geldkassette in die Hände. Sie brachen den Behälter auf und nahmen das Bargeld mit.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter täuscht Seniorin

Bremervörde. Eine 72-jährige Bremervörderin ist am Mittwochvormittag auf einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr bei der Frau angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihr Computer nicht mehr ausreichend geschützt sei. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass die Frau ihm über ein Programm den Fernzugriff auf ihren PC gestattete. Damit erhielt er den Zugang zu ihrem Amazon-Konto, PayPal und ihren E-Mails. So tätigte der Täter einige Abbuchungen. Die meisten konnten später storniert werden.

Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Elsdorf/A1. Ein Streifenteam der Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochnachmittag auf der Hansalinie A1 die Fahrt eines 30-jährigen Lkw-Fahrers gestoppt. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Bremen unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis zum Führen des Lkw besitzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Auto war nicht versichert

Bockel/A1. Nach einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Bockel hat ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Mittwochabend einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Bremen unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass seit knapp einem Jahr kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Deshalb war für den Fahrer an dieser Stelle die Fahrt zu Ende. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

