POL-ROW: ++ Lkw-Anhänger kippt in Straßengraben - Landesstraße mehrere Stunden gesperrt ++

Rotenburg (ots) - Hansalinie A1: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt Hollenstedt/A1. Besorgten Verkehrsteilnehmern ist in der Nacht zum Montag auf der Hansalinie A1 ein Sattelzug aufgefallen, der in Schlangenlinien in Richtung Hamburg unterwegs war. Dem Fahrer sei es offensichtlich schwergefallen, seinen mit Containern beladenen Lkw in der Spur zu halten. Ein Streifenteam ...

mehr