Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.05.2023 ereignete sich zwischen 8:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Dort wurde einen grauer BMW vermutlich beim Ein-oder Ausparken am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell