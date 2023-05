POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven

Zetel (ots) - Am Dienstag gegen 09.25 Uhr befuhr eine 64-Jährige aus Zetel den Radweg der Horster Straße. Hier fuhr sie gegen ein über den Radweg gespanntes Kabel eines Rasenmähers und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de ...

