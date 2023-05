POL-WHV: Raub in Varel

Bockhorn (ots) - Im Tatzeitraum von Montag, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, wurde von einer Hofeinfahrt in der Landesstraße in Bockhorn/Steinhausen, ein grauer BMW mit Friesländer Kennzeichen, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, 04451 9230, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

