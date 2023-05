POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zetel (ots) - Am Montag, 15.05., gegen 20:00 Uhr, wurde der Brand in einem Altkleidercontainer in Zetel, Neuenburger Straße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden brennende Pappverpackungen in den Container geworfen, sodass die darin befindliche Kleidung in Brand geriet. Der Container wurde durch das Feuer ebenfalls erheblich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich ...

