Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Sande (ots)

Am Abend des 15.05.2023 vernahm eine Anwohnerin der Paul-Hug-Straße in Sande einen lauten Knall und stellte in ihrem Vorgarten einen verunfallten 17-jährigen Kradfahrer fest. Dieser wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 15-jähriger Sozius blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Kraftfahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen diesen ein. Auch gegen den 15-jährigen Sozius, welcher Eigentümer des Krads ist, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell