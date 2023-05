POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots) - Am Nachmittag des 15.05.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Jeversche Straße/Ecke Bebelstraße in Schortens. Hierbei missachtete der 51-jährige Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden 77-jährigen Radfahrerin. Diese stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: ...

