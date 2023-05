POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Jever (ots) - Im Tatzeitraum vom 12.05. bis zum 15.05.2023 entwendeten unbekannte Täter aus einem auf einem umzäunten Parkplatzbereich in der Mühlenstraße in Jever abgestellten Kompressor und Radlader ca. 90 Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461-92110 an das Polizeikommissariat Jever zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

