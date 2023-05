Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230503.5 Itzehoe: Folgemeldung zum Banküberfall am Ostlandplatz

Itzehoe (ots)

Die Polizei ermittelt weiterhin, nachdem es am Mittwochmorgen zu einem Überfall in einer Bankfiliale am Ostlandplatz gekommen ist. Aktuell sind die Arbeiten zur Spurensuche am Tatort abgeschlossen. Die Ermittlungen zum Täter laufen weiter auf Hochtouren. Die genaue Tatzeit des Überfalles begann um 6:53 Uhr. Der Täter lauerte einer Bankmitarbeiterin auf, als diese zur üblichen Zeit die Filiale aufschloss und diese betrat. Kurz darauf begann ein weiterer Mitarbeiter seinen Arbeitstag in der Filiale. Beide wurden von dem Täter mit einem Messer mit schwarzem Griff bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Er hatte einen osteuropäischen Akzent. Zur Tatzeit trug der etwa 50 Jahre alte Mann einen blauen Anorak, dessen Kapuze er hochgezogen hatte. Darunter trug er eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift und eine schwarze OP-Maske. Sein Gesicht war, soweit erkennbar, eher faltig und gelblich, er soll stark nach Rauch gerochen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der Täter zwei Stoffbeutel mit sich, ein brauner Beutel und ein roter Beutel mit dem Aufdruck "Kaufland". Um 7:22 Uhr flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in den Tagen vor dem Überfall auffällige Personen oder verdächtige Situationen beobachtet haben. Es ist davon auszugehen, dass der Täter im Vorfeld die Arbeitszeiten und Örtlichkeiten ausbaldowert hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell