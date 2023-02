Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hemdingen - Ehepaar überrascht Einbrecher in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (02.02.2023) ist es im Hökerkamp in Hemdingen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach ersten Informationen schlossen die Hausbewohner um 18:45 Uhr die Wohnungstür ihres Hauses auf und hörten ein lautes Poltern in den Räumen im Obergeschoss. Im Erdgeschoss bemerkten sie im Anschluss eine beschädigte Terrassentür.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Täter bei der Heimkehr des Ehepaares noch im Objekt befanden und unbemerkt fliehen konnten.

Zu einem möglichen Stehlgut liegen keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell