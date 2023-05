POL-WHV: Eigentümer des Fahrrades gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 15.05.2023 ereignete sich gegen 23 Uhr ein Raub im Kurpark in Wilhelmshaven. Ein 19-jähriger Wilhelmshavener verweilte mit seinem Freund im Kurpark in Wilhelmshaven, als er von zwei ca. 25 Jahren alten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Nachdem er diese ausgehändigt hatte, durchsuchten den Beiden unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes ihr Opfer und raubten einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei ...

