Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.05.2023 kam es gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Posener Straße in Wilhelmshaven.

Ein 85-jähriger Wilhelmshavener befuhr mit seinem PKW die Salzastraße. Als er im Kreuzungsbereich nach links auf die Posener Straße abbiegen wollte, wurde er von der Sonne geblendet und übersah einen bevorrechtigten 37-jährigen Fahrzeugführer, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die 85-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers sowie der bevorrechtigte Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell