POL-HI: Polizei zieht Transporterfahrer aus dem Verkehr

Hildesheim (ots) - Nordstemmen, OT Rössing - (ede) Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 08:15 Uhr, kam es in der Straße An der Zuckerfabrik in Höhe des Rössingbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Nordstemmener mit seinem Traktor-Gespann mit zwei Anhängern in Richtung Barnten und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Eine 61-jährige Nordstemmenerin beabsichtigte in ...

