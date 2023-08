Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto beschädigt

Rund 2.500 Euro Sachschaden haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag an einem Pkw angerichtet, der auf dem Parkplatz der städtischen Musikschule in der Wendelgardstraße stand. Der oder die Täter traten augenscheinlich mutwillig auf die Stoßstange und den Kofferraum des Wagens ein, sodass dort Schaden entstand. Personen, die zwischen 19 Uhr und 16.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Lärmende Motorräder kontrolliert

Weil sie mit modifizierten Zweirädern im Stadtgebiet unterwegs waren, müssen Jugendliche mit einer Anzeige rechnen. Am Mittwochabend beschwerten sich mehrere Anrufer bei der Polizei über lauten Motorradlärm im Stadtgebiet. Die Polizisten trafen die Gruppe auf dem Parkplatz am hinteren Hafen an. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass an zwei der vier Leichtkrafträder der sogenannte "db-Killer" der Auspuffanlage nicht verbaut und deshalb die Betriebserlaubnis erloschen war. Sowohl die beiden Jugendlichen, die sich als die jeweiligen Fahrer zu erkennen gaben, als auch der 18-jährige Eigentümer eines der Zweiräder erwarten nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Uhldingen-Mühlhofen

Zu schnell unterwegs

Ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro erwarten einen 60 Jahre alten Autofahrer, nachdem er am Mittwochmorgen deutlich zu schnell auf der K 7762 zwischen dem Schloss Maurach und Uhldingen-Mühlhofen gefahren ist. Im Bereich des dortigen Campingplatzes fuhr er bei erlaubten 30 km/h mit über 80 km/h in die Laserkontrolle der Beamten. Vier weitere Verkehrsteilnehmer, die auf der häufig von Fahrradfahrern genutzten Straße unterwegs waren, müssen ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Sie wurden mit über 50 km/h erwischt.

Uhldingen-Mühlhofen

Werbebanner gestohlen

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Dienstag ein Werbebanner gestohlen, das an einem Baustellenzaun in der Meersburger Straße angebracht war. Auf dem Banner sind drei große Cocktailgläser mit jeweils einem Fisch darin abbildet. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Deggenhausertal

Rasenmäher Roboter gestohlen

Einen Rasenmäher Roboter haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von einem Grundstück in der Straße "Zum Hardt" in Grünwangen gestohlen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mähers vom Hersteller Bosch, Typ "Indego 500+", nehmen die Ermittler des Polizeipostens Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Owingen

Mit Auto überschlagen

Leichte Verletzungen hat sich eine 58 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 195 bei Owingen zugezogen. Die Frau war gegen 15.15 Uhr in Richtung Überlingen auf der Landesstraße unterwegs und geriet in den Grünstreifen. Beim Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu lenken, verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia und fuhr erneut in den Grünstreifen wo sich ihr Pkw überschlug. Ein Rettungsdienst brachte die 58-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ihr Wagen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Dacia wird auf 3.000 Euro geschätzt.

