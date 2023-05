Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Täter zerkratzt PKW

Zeltingen-Rachtig (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 02.05.2023 ------------------------------------------------------------

Am 01.05.2023 im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 15:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW Ford S-Max. Dabei wurde mittels eines spitzen Gegenstandes ein durchgängiger Kratzer vom hinteren Kotflügel bis hin zur Mitte der Heckklappe verursacht. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um das Waldstück zwischen der Ortslage Ürzig und dem Asphaltmischwerk an der L 55. Dort war der PKW im genannten Zeitraum im Bereich eines Rettungspunktes abgestellt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

