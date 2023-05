Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisierter Fahrzeugführer hält auf Fahrbahn der BAB 60 an und schläft ein.

Schleid, BAB 60 (ots)

Am 01.05.2023 wurde der Polizeiinspektion Bitburg gegen 23:25 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass auf der BAB 60 zwischen den AS Waxweiler und Bitburg, Fahrtrichtung Bitburg, ein PKW ungesichert auf dem rechten Fahrstreifen stehe. Bei einer zweiten Mitteilung zu dem Sachverhalt wurde durch einen weiteren Zeugen gemeldet, dass der Fahrer dem Anschein nach in dem Fahrzeug schlafe. Einsatzkräfte von der Polizeiinspektion Bitburg und des Rettungsdienstes begaben sich umgehend vor Ort. Die Gefahrenstelle wurde bis dahin durch andere Verkehrsteilnehmer abgesichert. An der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass es sich um keinen medizinischen Notfall oder ein Verkehrsunfall handelte. Der 51 Jahre alte Fahrer stand aber unter starkem Alkoholeinfluss. Er hatte aus eigener Veranlassung sein Fahrzeug auf der Fahrbahn der BAB gestoppt und war eingeschlafen. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1.7 Promille gemessen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Die Gefahrenstelle wurde durch ein Umsetzen des PKW auf einen Rastplatz beseitigt. Es war durch den Vorfall, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen.

