POL-ST: Mettingen, Kupferkabel und Kupferschienen gestohlen, aus Fabrikhallen am Nordschacht

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter haben größere Mengen an Kupfer aus Lagerhallen des Bergwerks am Nordschacht in der Bauerschaft Wiehe gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (17.03.23), 15.00 Uhr, und Montag (20.03.23), 07.30 Uhr. Die Täter verschafften sich vermutlich über eines der Tore Zugang zum Gelände des Bergwerks. Aus zwei Fabrikhallen stahlen sie mehrere Kupferkabel und Kupferschienen. Nach Schätzungen der Geschädigten handelt es sich um mehrere Tonnen Material im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Aufgrund der Mengen an gestohlenem Kupfer ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem größeren Wagen abtransportierten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

