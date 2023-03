Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Motorradfahrer gestürzt, 60-Jähriger schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmittag (20.03.23) gegen 12.00 Uhr ein 60-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Mann aus Münster war mit seinem Motorrad auf der Münsterstraße stadteinwärts unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr Münsterstraße/Gutenbergstraße ein. Dort stürzte er aus bislang unbekannter Ursache. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

