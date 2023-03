Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Messenger-Betrüger "erfolgreich" In zwei Fällen vierstellige Beträge erbeutet

Steinfurt (ots)

Betrüger haben mit der Masche per Messenger-Nachricht zwei vierstellige Geldbeträge erbeuten können. In Ibbenbüren erhielt eine 61-Jährige am Wochenende eine Fake-Nachricht auf dem Handy. Sie wurde von ihrer angeblichen Tochter gebeten, einen niedrigen vierstelligen Betrag zu überweisen. Dem kam die Frau nach. Bei der Aufforderung, einen weiteren Betrag zu überweisen, wurde sie skeptisch und rief ihre echte Tochter an. Der Betrug flog auf. In Rheine wurde ein 82-Jähriger Ende vergangener Woche vom vermeintlichen Sohn per Messenger-Nachricht kontaktiert. Auch hier wurde um Geld gebeten, der Rheinenser überwies zweimal. Es entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Als der 82-Jährige seinen richtigen Sohn erreichte, wurde ihm der Betrug klar. An dieser Stelle appelliert die Polizei erneut: Lassen Sie sich nicht täuschen! Werden Sie skeptisch, wenn Sie eine Messenger-Nachricht von einer unbekannten Handynummer erhalten und die schreibende Person sich als Sohn, Tochter oder Enkel ausgibt. Prüfen Sie die Angaben, indem Sie ihre echten Verwandten kontaktieren! Überweise Sie niemals Geld nach einer Aufforderung über eine ihnen unbekannte Handynummer! Bleiben Sie wachsam und warnen Sie ihr Umfeld vor dieser Masche!

