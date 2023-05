Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Raubüberfall auf Discountmarkt-Tatverdächtiger festgenommen.

Neuerburg (ots)

Am Abend des 29.04.2023 kam es in einem Discountmarkt in Neuerburg zu einem Raubdelikt durch einen bewaffneten Täter. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bitburg wenige Stunden nach der Tatbegehung festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter gegen 18.45 Uhr das Büro des Ladengeschäfts in der Kölner Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers von den beiden anwesenden Angestellten die Öffnung des Tresors. Der Täter erlangte dadurch eine Beute in Höhe von mehreren tausend Euro und flüchtete anschließend fußläufig. Die beiden Mitarbeiterinnen des Marktes blieben unverletzt. Durch die Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm wurden umgehend starke Kräfte zum Tatort entsandt. Gegen 20.30 Uhr wurde im Zuge der ersten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Neuerburg ein Tatverdächtiger festgenommen. Es handelte sich um einen 39 Jahre alten Mann aus der VG Südeifel. Der Beschuldigte wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige wurde in eine JVA eingeliefert.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Wittlich fortgeführt.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer: 06561-968510.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell