POL-FR: Freiamt: Mehrere Fahrverbote für zu schnell fahrende Motorrad- und Autofahrer

Freiburg (ots) - Heute Nacht gegen 00:46 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann die Scheiben eines PKW eingeschlagen und darin gewühlt habe. Anschließend sei er die Wiesentalstraße in Richtung Lörracher Straße davongerannt. Einsatzkräfte des Polizeirevier Freiburg-Süd konnten ermitteln, dass der Mann in ein Wohngebäude in der Wiesentalstraße geflohen war. Dort ...

