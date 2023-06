Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Vauban: Mann bricht PKW auf und flüchtet - Festnahme

Freiburg (ots)

Heute Nacht gegen 00:46 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann die Scheiben eines PKW eingeschlagen und darin gewühlt habe. Anschließend sei er die Wiesentalstraße in Richtung Lörracher Straße davongerannt.

Einsatzkräfte des Polizeirevier Freiburg-Süd konnten ermitteln, dass der Mann in ein Wohngebäude in der Wiesentalstraße geflohen war. Dort konnte der 44-jährige deutsche Staatsangehörige ermittelt und Diebesgut aus dem PKW aufgefunden werden. Er verhielt sich bei der Festnahme und anderen Bewohnern gegenüber äußerst aggressiv und musste in Gewahrsam genommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

