POL-FR: Bad Säckingen: Nötigung mit Körperverletzung vor einer Bäckerei - Polizei sucht Zeugin!

Freiburg (ots)

Vor einer Bäckerei in der Waldshuter Straße wurde am Mittwoch, 21.06.2023 gegen 12.00 Uhr ein 64 Jahre alter Mann von einem Unbekannten angesprochen und in aggressiver Weise zunächst mit Worten bedrängt. Als der 64-jährige einen Anruf auf seinem Handy erhielt versuchte der Unbekannte, dieses aus der Hand zu reißen. Dabei kratzte er den 64-jährigen erheblich, sodass dieser an der Hand blutete. Der Unbekannte war rund 50 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Er hatte einen leicht schwäbischen Akzent und eine blaue Schildmütze sowie eine blaue Jacke an. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht eine Zeugin, welche in der Bäckerei den Vorfall mitbekommen haben müsste. Diese und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

