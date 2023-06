Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Hasel: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz // Motorradfahrer verstorben

Freiburg (ots)

Der 61-jährige Motorradfahrer ist in der Folge am Donnerstag, 22.06.2023, verstorben.

Ursprungsmeldung:

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 09.06.2023, kurz nach 18.00 Uhr, die Kreisstraße 6338 (Hauptstraße) und bog an der Einmündung nach links in die Bundesstraße 518 ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer versuchte wohl noch hinter dem Pkw vorbeizufahren, kollidierte aber mit dem hinteren Bereich des Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision von seinem Motorrad getrennt, flog über das Heck des Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit schwersten Verletzungen wurde der 61-jährige Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Während der Personenrettung war die Bundesstraße 518 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell