Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Unfallflucht - Motorradfahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine 59-jährige Motorradfahrerin befuhr am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 10.25 Uhr, die Landstraße 151 von Weißenbach kommend in Richtung Präg, als ihr auf dieser Strecke in einer Kurve ein unbekannter Motorradfahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen sei. Sie versuchte auszuweichen und dabei stürzte sie mit ihrem Motorrad. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der entgegenkommende Motorradfahrer, welche noch mit drei weiteren Motorradfahrern unterwegs war, fuhr weiter in Richtung Weißenbach. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Motorradfahrer oder zu seiner Motorradgruppe geben können. An den Motorrädern seien britische Kennzeichen angebracht gewesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell