Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des Fahrraddiebstahls - Polizei sucht Besitzer eines Pedelecs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 00.40 Uhr, sollte in der Freiburger Straße ein 27-jähriger Radfahrer kontrolliert werden, da er ohne Licht unterwegs war. Er wollte sich einer Kontrolle entziehen, konnte aber gestoppt und kontrolliert werden. Bezüglich der Herkunft des Pedelecs konnte der 27-Jährige keine plausiblen Angaben machen. Das E-Mountainbike der Marke R Raymon, Modell E-Sevenray 4.5, in den Farben schwarz / weiß / grün wurde von der Polizei sichergestellt, da dieses vielleicht entwendet worden sein könnte. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun den Besitzer dieses E-Mountainbike. Er möge sich bitte mit dem Polizeirevier 07621 9797-0 in Verbindung setzen.

