Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim. LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Mutmaßlicher Täter festgenommen

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.06.2023 brach ein Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Hartheim ein. Hierbei wurde die Verglasung der Eingangstüre beschädigt und die Verkaufsräumlichkeiten betreten.

Durch einen hinzukommenden Mitarbeiter wurde der mutmaßliche Täter angetroffen und zunächst festgehalten. Ihm gelang jedoch noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung wurde die Person in nicht allzu weiter Ferne zum Tatort aufgegriffen und vorläufig festgenommen.

Ob der 51-jährige Mann, kosovarischer Staatsangehörigkeit, auch als Täter für andere Straftaten in Frage kommt, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen des Polizeiposten Bad Krozingen.

RM / PK

sk/ ö

