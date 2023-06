Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Hauenstein: Auto kollidiert mit Lkw - ein leicht Verletzter

Die A98 befuhr am Donnerstag, 22.06.2023 gegen 10.10 Uhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem VW Amarok. Kurz vor Ende der A 98 bei Hauenstein kam er aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Der 50-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 22 Jahre alte Lkw-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am VW entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, am Lkw rund 20000 Euro. Die Feuerwehr Laufenburg war mit fünf Fahrzeugen und 12 Einsatzkräfte zur Absicherung vor Ort. Ebenfalls zwei Rettungswägen, die Straßenmeisterei und die Polizei. Die Auffahrt zur A 98 wurde für gut drei Stunden für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

