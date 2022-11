Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (491/2022) PKW brennt in der Wilhelm-Raabe-Straße - Weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen, Ursache unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Wilhelm-Raabe-Straße

Sonntag, 20. November 2022, gegen 02.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Wilhelm-Raabe-Straße in Göttingen ist Sonntagnacht (20.22.22) gegen 02.15 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Meriva in Brand geraten. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Flammen griffen in der Folge auf einen weiteren PKW über und beschädigten ihn ebenfalls erheblich. Der entstandene Gesamtschaden beträgt vermutlich rund 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

