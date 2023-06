POL-FR: Lottstetten: Fahrzeug gerät in Brand

Bad Krozingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20.06. / 21.06.2023, wurde in ein Büro der Tafel in Bad Krozingen in der Bahnhofsstraße 15 eingebrochen. Die Täterschaft gelangte gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld, welches in einem Tresor verschlossen war. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im 4-stelligen Bereich. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zur ...

