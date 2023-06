Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Erhöhtes Einsatzaufkommen durch Unwetter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.06.2023, ab 19:30 Uhr zog eine Unwetterfront mit Starkregen und orkanartigen Böen über den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg mussten bis gegen 21.50 Uhr etwa 100 witterungsbedingte Einsätze abgearbeitet werden. Betroffen waren die Landkreise Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtkreis Freiburg und Emmendingen. In allen Landkreisen kam es zu überfluteten Straßen, sturmbedingt umgefallenen Bäumen und beschädigten Fahrzeugen. Die Autobahn A 98, einige Bundesstraße, Land- und Kreisstraßen mussten kurzfristig gesperrt werden. Die Landstraße 134 zwischen Kandern und Hammerstein (Kandern) ist aktuell immer noch gesperrt. Auf dieser Strecke waren am Donnerstagabend insgesamt fünf Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume eingeschlossen. Auf zwei Fahrzeuge fielen Bäume. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Durch den ausgelösten Airbag wurde eine 69-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Wittlingen und Schallbach (Landkreis Lörrach) wurde ein Linienbus (ohne Fahrgäste) durch umgestürzte Bäume eingeschlossen. In Weil am Rhein, Ortsteil Friedlingen, stürzte ein Baum auf das Dach eines Mehrfamilienhauses. Der Baum musste mittels eines Kranwagen geborgen werden. Auf dem Messeplatz in Weil am Rhein wurden mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Baum beschädigt. Auch kam es gegen 22.00 Uhr in Weil am Rhein, bei einer Firma in Haltingen, zu einem Schwelbrand eines Verteilerkastens der Brand- und Alarmanlage. Ursächlich für den Brand dürfte ein größerer Wassereintritt gewesen sein. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. In Lörrach sorgten ab 19.30 Uhr zwei abgeknickte Baumkronen für eine Vollsperrung der Bahnhofstraße. Auch wurde der Bahnverkehr bis gegen 21.20 Uhr eingestellt, da Teile der Baumkronen auch auf die Bahngleise und der Oberleitung ragten. Gegen 19.40 Uhr kam es wegen Aquaplaning auf der Autobahn A 5, auf der Gemarkung Bad Bellingen, zu einem schweren Unfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn mit mäßiger Geschwindigkeit, als er im Bereich der Stützmauer infolge Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte. Der Pkw wurde nach links abgewiesen und kollidierte frontal mit der Stützmauer. Die 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Spital nach Basel. Der 22-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Auch er wurde vom Rettungsdienst in ein Spital nach Basel gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt über 20.000 Euro. Während der Landung und des Startes des Rettungshubschraubers mussten beide Fahrtrichtungen der Autobahn gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

