Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch (14. Juni, 4:30 Uhr) auf der Mülheimer Straße drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat geschnappt und Strafanzeige erstattet. Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, weil ihr das Trio (30, 37, 44) sehr verdächtig vorkam. Die Beamten postierten sich zunächst an einem Mehrfamilienhaus. Als die Verdächtigen zum Hauseingang kamen, griffen die Einsatzkräfte zu. Zwei versuchten noch erfolglos zu flüchten. Die Polizisten konnten in der ersten Etage des Hauses den Tatort ausmachen: Der Schließzylinder einer Wohnungseingangstür war herausgebrochen. In die Wohnung sind die Verdächtigen allerdings nicht gekommen. Ein hinzugezogener Schlüsseldienst tauschte das Schloss und übergab dem Mieter (39), der gerade nach Hause kam, den neuen Schlüssel.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 30-jährige Tatverdächtige wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell