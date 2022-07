Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Holzblumenkasten und geparktem Auto und flüchtet

Nordhausen - Stempeda (ots)

Verkehrswidrig verhielt sich am späten Sonntagabend ein bisher noch unbekannter Autofahrer in der Straße Zum Alten Stolberg im Ortsteil Stempeda. Er befuhr mit seinem Honda Civic die Straße in Richtung Vorwerk. Hierbei kam er in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab, überfuhr eine Grünfläche und kollidierte mit einem Holzblumenkasten. Dem nicht genug, der Honda stieß in der Folge gegen einen abgestellten VW Passat. Anschließend legte der Fahrer des Honda den Rückwärtsgang ein und entfernte sich vom Unfallort. Eine aufmerksame Zeugin hatte das Unfallgeschehen beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell