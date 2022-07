Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere berauschte Fahrzeugführer

LK Nordhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen konnten am Wochenende im Landkreis insgesamt 3 Fahrzeugführer festgestellt werde, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Am Sonntag Morgen hielten Polizeibeamte eine 41-Jährige mit ihrem Opel in Bleicherode in der Bahnhofstraße an. Ein Drogenvortest verlief positiv, zudem erbrachte ein Atemalkoholtest den Wert von 0,39 Promille. Weiterhin wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentahme im Krankenhaus.

Am Samstag, gegen 20 Uhr, wurde ein BMW in Nordhausen/Bielen, Im Krug, kontrolliert. Auch hier zeigte der Drogentest des 27-Jährigen ein positives Ergebnis an. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Etwa 2 Stunden später wurde ein 41-Jähriger zur Blutentnahme verbracht, da ein Drogentest, welcher im Rahmen einer Verkehrskontrolle Am Alten Tor in Nordhausen durchgeführt wurde, positiv verlief.

