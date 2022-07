LPI-NDH: Betrunken und aggressiv

LK Nordhausen (ots) - Bei Verkehrskontrollen konnten am Wochenende im Landkreis insgesamt 3 Fahrzeugführer festgestellt werde, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Am Sonntag Morgen hielten Polizeibeamte eine 41-Jährige mit ihrem Opel in Bleicherode in der Bahnhofstraße an. Ein Drogenvortest verlief positiv, zudem erbrachte ein Atemalkoholtest den Wert von 0,39 Promille. Weiterhin ...

mehr