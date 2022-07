LPI-NDH: Milchlaster gerammt

Nordhausen (ots) - Am Samstag Abend, gegen 18:30 Uhr, wurden die Kollegen in die Grenzstraße gerufen, da dort in eine Garage eingebrochen wurde. Unbekannte brachen das Garagentor auf und entwendeten mehrere Elektro und Gartengeräte wie Rasenmäher, Kettensäge, Akku Schrauber im Gesamtwert von etwa 2.600,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

mehr