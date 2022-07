LPI-NDH: Garage aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Am Samstag, gegen 15 Uhr, beabsichtigte eine 71-Jährige mit ihrem PKW VW aus der Chopinstraße nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah Diese einen Toyota, welcher die Hauptstraße aus Richtung Bochumer Straße befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000,- Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

