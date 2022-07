Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung 02.-03.07.22

Heiligenstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden auf dem Radweg zwischen Uder und Lutter zwei Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden 23- und 24jährigen Männer löschten zuvor ihren Durst mit diversen Alkoholika. Die Werte von 1,94 und 2,00 Promille führten zum Besuch des Klinikums in Heiligenstadt, um eine Blutprobe durchführen zu lassen. Jeweils wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein etwas anderer Rosenkavalier versuchte am Freitagabend in der Theodor-Storm-Straße in Heiligenstadt Rosen von einem Grundstück an sich zu nehmen. Die 43jährige Eigentümerin konnte den unbekannten Romantiker durch lautes Ansprechen davon abhalten, ihre Rosen zu entwenden. Für wen die Rosen bestimmt gewesen wären, konnte bis zum ggw. Zeitpunkt nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell