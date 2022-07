Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Anzeigen nach Schlägerei

Nordhausen (ots)

Ein 22-Jähriger und ein 27-Jähriger gerieten am gestrigen Abend gegen 23 Uhr in der Halleschen Straße in Streit. Ein Beteiligter der Auseinandersetzung soll mit einem massiven Ast gegen den Kopf geschlagen worden sein, sodass er zu Fall kam. Anschließend soll der Täter mehrfach auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und eingeschlagen haben. Beide Streithähne machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angabenen. Warum es zu der handfesten Auseinandersetzung kam und wie die Streitigkeit ablief, ist Gegenstand der Ermittlungen.

