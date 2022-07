Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 01. - 02.07.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 01.07.2022 / gg. 06:00 Uhr fuhr der 59jährige Fahrer eines Pkw Audi in Leinefelde die Straße "Schwellenbeize" in Richtung Bahnbrücke. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer eingangs der scharfen Linkskurve geradeaus von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke, einen dahinter befindlichen Holzzaun und kam an der Böschung zum Stillstand. Eingesetzte Polizeibeamte bemerkten bei der Unfallaufnahme einen vom Fahrer ausgehenden Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 2,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Fahrers sichergestellt und entsprechende Anzeige erstattet. Am Fahrzeug, Leitplanke und Holzzaun entstanden Sachschäden von ca. 6.000,-EUR.

Am 01.07.2022 in der Zeit von 16:30 Uhr - 18:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Opel Insignia in Gerbershausen / Krumbach 11. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,-EUR. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Straftaten:

In der Zeit vom 30.06.2022 / 16:45 Uhr bis 01.07.2022 / 01:45 Uhr schlitzten unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Leinetal Süd" der BAB 38 die Plane eines abgestellten Lkw-Aufliegers auf. Anschließend öffneten sie die hinteren Türen des Aufliegers und entwendeten Teile der Ladung im Wert von 100,-EUR.

