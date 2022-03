POL-KA: (KA) Östringen - Frühabendliche Rollerfahrt führt zu insgesamt fünf Anzeigen

Karlsruhe (ots) - Zu einem Brand auf einem Firmengelände mit einer massiven Rauchentwicklung kam es am Montagnachmittag in Oberderdingen-Flehingen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 16.15 Uhr in einem überdachten Bereich eines im Industriegebeit Felhingen ansässigen Unternehmens mehrere Kubikmeter Sperrmüll in Brand. Die von den Angestellten des ...

